От 5 до 10 лет заключения.

Краснотурьинский горсуд вынес приговор по делу о хищении более 100 вагонов глинозема с Богословского алюминиевого завода (ОК "Русал"). Главный фигурант - экс-депутат местной гордумы Юрий Дубовицкий - получил 10 лет колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей.

Трое его подельников проведут от 5 до 9 лет за решеткой, сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, ОПГ в 2010-2013 годах похитила с БАЗа более 28 тысяч тонн глинозема стоимостью свыше 300 миллионов рублей. Члены группы вывозили его под видом известкового порошка. Глинозем продавали производителям огнеупорных изделий.

География сбыта охватывала разные регионы России – Свердловскую, Московскую, Воронежскую, Новгородскую, Кемеровскую области, а также Санкт-Петербург. Глинозем распродавался по ценам ниже рыночных. Для конспирации злоумышленники легализовали около 125 миллионов рублей, якобы полученных за поставку цемента.

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