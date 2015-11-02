Южноуральский полицейский прикарманил золото26 декабря в 17:39
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На 3,4 миллиона.
Бывшего сотрудника отдела МВД по Пластовскому району Владислава Борисенко приговорили к 5 годам лишения свободы условно за хищение золотого вещдока.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, полицейский присвоил себе золотой слиток и золотосодержащую породу стоимостью более 3,4 миллиона рублей в 2013 году. Этот факт вскрыли специалисты управления собственной безопасности ГУ МВД и УФСБ.
Владислава Борисенко признали виновным в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). Следователи арестовали автомобиль и денежные средства, принадлежащие осужденному, для возмещения ущерба. Кроме того, он должен заплатить штраф в 300 тысяч рублей.
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