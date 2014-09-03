Срок могут схлопотать инспекторы ГИБДД.

История с бесправным тезкой из столицы Урала Максимом Сидоровым вылилась в уголовное дело. Как сообщало ранее "Уралинформбюро", автоинспекторы отобрали у екатеринбуржца права на дороге, спутав с тезкой, лишенным водительского удостоверения. Пока Максим Сидоров доказывал кто есть кто, ему с женой и детьми пришлось сидеть без денег, поскольку глава семейства работает водителем бензовоза.

Как рассказала "Уралинформбюро" жена автомобилиста Ольга Абрамова, права мужу на днях вернули (хотя изначально послали делать новые). Уголовное дело расследуется в Североуральске, где проживает тезка-нарушитель. Уже есть и подозреваемый - некий Александр Царев.

"Мы думаем, что в ходе судебного разбирательства всплывет, что продажей подделок давно занимаются сами сотрудники ГИБДД. Когда я спросила у инспекторов, почему этот водитель из Североуральска так долго ездил с поддельными правами и его никто не вычислил, мне сказали, что документы внешне ничем не отличаются от фальшивки. Получается, что их печатают сами же сотрудники. Очень не хотим, чтобы эта история осталась без внимания и ее просто замяли", - прокомментировала Ольга Абрамова.

Стоит напомнить, что недоразумение на трассе в Белоярском ГО произошло 25 ноября 2016 года. Екатеринбуржца с женой и детьми остановили на трассе, пробили его "корочки" по базе и заявили, что водитель лишен прав. Его на два дня закрыли в ИВС. Позже суд установил, что мужчину спутали с его полным тезкой из Североуральска. Как оказалось, тот ездил по поддельным документам.

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