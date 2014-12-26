Армянин обзавелся рабом в Югре 26 декабря в 18:55
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И запер его в автомойке.
В Лянторе правоохранители задержали 41-летнего армянина, который держал взаперти своего соотечественника и принуждал его бесплатно работать в счет погашения долга.
В мае 2015 года 21-летний "невольник" повредил 2 автомобиля клиентов автомойки, которая принадлежит задержанному. Бизнесмену пришлось раскошелиться на 200 тысяч рублей. "В целях возмещения причиненного материального ущерба хозяин автомойки обязал потерпевшего отрабатывать долг", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Югре.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Самоуправство". Армянин-"рабовладелец" заключен под стражу.
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