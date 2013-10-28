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Глава Бакала получил 3 года за превышение полномочий26 декабря в 20:03

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Условно.

Главу Бакальского городского поселения Саткинского района Сергея Степанова признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Судом установлено, что в мае 2015 года Степанов дал устное указание своей подчиненной оплатить его штраф за нарушение ПДД в размере 2 тысяч рублей. Позднее он поручил заместителю по финансам и экономике, а также начальнику отдела правового обеспечения издать распоряжение о премировании сотрудников администрации на сумму не менее 40 тысяч рублей. Эти деньги также пошли на покрытие его административных штрафов.

Степанова приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

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