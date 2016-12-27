С учетом неотбытого наказания.

Невьянский горсуд вынес приговор 27-летнему Владимиру Мартынову, укусившему полицейского. Мужчине назначили 1 год лишения свободы. Кроме того, ему частично накинули срок за неотбытое наказание по приговору 2015 года. В общей сложности В.Мартынов проведет 3 года в колонии общего режима.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, 26 июля 2016 года пьяного Мартынова доставили в дежурную часть полиции. Его заподозрили в краже аккумулятора из припаркованной машины. Перед помещением в ИВС мужчину попросили снять металлическую цепочку с крестиком, но он попытался ее проглотить. Тогда полицейские отняли у него украшение. В отместку задержанный укусил помощника дежурного за запястье.

Приговор в силу не вступил.