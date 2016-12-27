Он окопался в квартире.

Московская полиция пытается задержать мужчину, который открыл огонь в подъезде жилого дома, ранив 5 человек. Его личность установлена, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Подозреваемый в грабеже устроил беспорядочную стрельбу в ночь на 27 декабря 2016 года, когда за ним пришли оперативники. Под пули попали трое полицейских и двое обычных граждан. Четверо пострадавших госпитализированы, одному медпомощь оказали на месте.

К поимке стрелка подключилась Росгвардия.