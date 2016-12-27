В Москве ловят ранившего 5 человек стрелка27 декабря 2016 в 10:38
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Он окопался в квартире.
Московская полиция пытается задержать мужчину, который открыл огонь в подъезде жилого дома, ранив 5 человек. Его личность установлена, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Подозреваемый в грабеже устроил беспорядочную стрельбу в ночь на 27 декабря 2016 года, когда за ним пришли оперативники. Под пули попали трое полицейских и двое обычных граждан. Четверо пострадавших госпитализированы, одному медпомощь оказали на месте.
К поимке стрелка подключилась Росгвардия.
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