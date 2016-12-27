Южноуралец напал на таксистку с ножом27 декабря 2016 в 13:40
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Пытаясь угнать авто.
В южноуральском городе Куса на таксистку напал вооруженный клиент. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, инцидент произошел ночью 22 декабря 2016 года.
Женщина везла пассажира из села Петропавловка, когда он попросил заехать по адресу, не указанному в заявке. Из дома мужчина вышел с ножом и, угрожая водителю, велел выйти из авто. "Женщина не растерялась и успела позвать на помощь по рации. После того как ее коллеги стали отзываться и сообщать, что едут к ней на помощь, мужчина сбежал", - пояснили в полиции.
По горячим следам был задержан 21-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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