Пытаясь угнать авто.

В южноуральском городе Куса на таксистку напал вооруженный клиент. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, инцидент произошел ночью 22 декабря 2016 года.

Женщина везла пассажира из села Петропавловка, когда он попросил заехать по адресу, не указанному в заявке. Из дома мужчина вышел с ножом и, угрожая водителю, велел выйти из авто. "Женщина не растерялась и успела позвать на помощь по рации. После того как ее коллеги стали отзываться и сообщать, что едут к ней на помощь, мужчина сбежал", - пояснили в полиции.

По горячим следам был задержан 21-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.