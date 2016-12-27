В Прикамье ревнивец открыл стрельбу27 декабря 2016 в 14:06
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По сопернику.
34-летний житель Косы в Прикамье открыл стрельбу, угрожая односельчанину.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, пьяный ревнивец схватился за ружье после ссоры с сожительницей, отправился к сопернику и трижды выстрелил в сторону его дома.
30-летний потерпевший обратился в полицию. Отелло задержали. Ему предъявлено обвинение в угрозе убийством и незаконном изготовлении самодельных патронов.
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