По сопернику.

34-летний житель Косы в Прикамье открыл стрельбу, угрожая односельчанину.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Пермскому краю, пьяный ревнивец схватился за ружье после ссоры с сожительницей, отправился к сопернику и трижды выстрелил в сторону его дома.

30-летний потерпевший обратился в полицию. Отелло задержали. Ему предъявлено обвинение в угрозе убийством и незаконном изготовлении самодельных патронов.