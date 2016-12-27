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Силовики нагрянули в администрацию Березовского27 декабря 2016 в 13:32

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В рамках дела о мошенничества.

Утром 27 декабря 2016 года сотрудники СУ СКР и УФСБ по Свердловской области провели выемку документов в администрации Березовского городского округа в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. При этом мэрия выступает как потерпевшая сторона.

"Выемка проходила по согласованию с администрацией, которая предоставила документы в добровольном порядке. Проводимые мероприятия никак не связаны со следственными действиями, которые проходили ранее по другому делу - его расследует следственный отдел по городу Березовскому. А сегодняшние мероприятия проводил второй отдел по расследованию особо важных дел областного СКР", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель свердловского СУ СКР Александр Шульга.

Следует напомнить, что 25 ноября в администрации Березовского прошла выемка документов в рамках другого дела о мошенничестве. По неофициальным данным, оно связано с нарушениями при расселении из ветхого и аварийного жилья.

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В администрацию Березовского нагрянули силовики

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