Житель Алапаевска зарубил гостя топором27 декабря 2016 в 15:46
- Текст
Ему грозит принудительное лечение.
42-летнего жителя Алапаевска обвиняют в убийстве гостя.
Трагедия произошла 16 августа 2016 года в доме по улице Фрунзе. Пьяный хозяин поругался с гостем и зарубил его топором.
Дело направлено в суд. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, обвиняемому грозит принудительное лечение.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
30 декабря 2016 в 12:02
"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей
В рамках программы энергосбережения.29 декабря 2016 в 13:54
Суд отпустил Новикова на свободу
Залог не понадобился.28 декабря 2016 в 17:53
"РН-Пурнефтегаз" раздал награды за высокую культуру производства
Отмечены 12 сотрудников.28 декабря 2016 в 16:32
Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше
С Нового года.28 декабря 2016 в 16:17
Читаем в Новый год!
Дижестив от "Уралинформбюро".28 декабря 2016 в 16:16
Вспомнить всё - 2016
Шестнадцать мгновений уходящего года...28 декабря 2016 в 16:15
Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание
Проект рассмотрит Госдума РФ.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.28 декабря 2016 в 16:06
Новоуральский суд возобновит рассмотрение дела экс-управляющего "АМУРа"
29 декабря.28 декабря 2016 в 16:00
В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.28 декабря 2016 в 15:58
Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх
На международной арене.28 декабря 2016 в 15:56
Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа
На Сортировке.28 декабря 2016 в 15:56
На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей
Кампания начнется после праздников.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.28 декабря 2016 в 15:30
В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах
И шапке.
-
21 декабря 2016 в 14:08
Житель Соликамска зарубил топором трех человек
Подозреваемого задержали.08 декабря 2016 в 18:02
Пермячка зарубила сожителя и 7 лет хранила труп в огороде
Пока ее не сдали очевидцы.29 ноября 2016 в 15:32
Екатеринбуржец зарезал гостя и сымитировал суицид
Подозреваемый задержан.31 октября 2016 в 14:08
В Екатеринбурге наркоман изрубил соседей
Он бежал за жертвой 8 этажей.05 октября 2016 в 13:20
Зарубившая мать и отчима свердловчанка предстанет перед судом
В Заречном.07 сентября 2016 в 08:39
В Перми Отелло зарубил соперника
Ревнивец отправлен за решетку.01 сентября 2016 в 13:23
На Южном Урале подросток зарубил топором 15-летнего школьника
И спрятал труп в подвале.17 августа 2016 в 17:17
Житель Надыма забил бомжа топором
Его ждет суд.19 июля 2016 в 15:46
Югорчанин убил соседку топором
Обороняясь от нападения.08 июля 2016 в 10:49
В Прикамье раскрыли убийство 14-летней давности
Но наказывать уже некого.
Главные новости
- 28 декабря 2016 в 16:17Читаем в Новый год!
- 28 декабря 2016 в 15:26Если бы я был Дедом Морозом
- 28 декабря 2016 в 14:28Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему
- 28 декабря 2016 в 13:39Шоу-масс гоу вон!
- 28 декабря 2016 в 13:25В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.