Ему грозит принудительное лечение.

42-летнего жителя Алапаевска обвиняют в убийстве гостя.

Трагедия произошла 16 августа 2016 года в доме по улице Фрунзе. Пьяный хозяин поругался с гостем и зарубил его топором.

Дело направлено в суд. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, обвиняемому грозит принудительное лечение.