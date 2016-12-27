Ишимца будут судить за тройное убийство27 декабря 2016 в 17:19
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И поджог.
В Ишиме завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в тройном убийстве и поджоге. В ближайшее время материалы будут направлены в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.
Преступление было совершено 16 марта 2016 года в квартире по улице Большой. Четверо мужчин распивали алкоголь, разгорелась ссора. Разъяренный гость взял из машины нож, вернулся в дом и зарезал собутыльников. Затем он поджог квартиру и скрылся.
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