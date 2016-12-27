×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ишимца будут судить за тройное убийство27 декабря 2016 в 17:19

  • Текст

И поджог.

В Ишиме завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в тройном убийстве и поджоге. В ближайшее время материалы будут направлены в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено 16 марта 2016 года в квартире по улице Большой. Четверо мужчин распивали алкоголь, разгорелась ссора. Разъяренный гость взял из машины нож, вернулся в дом и зарезал собутыльников. Затем он поджог квартиру и скрылся.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Ученые вычислили главный новогодний подарок

Система Orphus