И поджог.

В Ишиме завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в тройном убийстве и поджоге. В ближайшее время материалы будут направлены в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено 16 марта 2016 года в квартире по улице Большой. Четверо мужчин распивали алкоголь, разгорелась ссора. Разъяренный гость взял из машины нож, вернулся в дом и зарезал собутыльников. Затем он поджог квартиру и скрылся.