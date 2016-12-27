Из 7 человек.

Челябинские полицейские задержали банду коллекторов из 7 человек, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники работали в микрофинансовой организации. Они запугивали должников, угрожали жизни и здоровью, причиняли вред имуществу. При обысках у них обнаружены пневматические и травматические пистолеты, наручники, компьютеры и флешки.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Вымогательство" и "Хулиганство". Двоих членов банды отпустили под подписку о невыезде, судьбу остальных решат в ближайшее время.