В Челябинске полицейские накрыли банду коллекторов27 декабря 2016 в 18:24
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Из 7 человек.
Челябинские полицейские задержали банду коллекторов из 7 человек, сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники работали в микрофинансовой организации. Они запугивали должников, угрожали жизни и здоровью, причиняли вред имуществу. При обысках у них обнаружены пневматические и травматические пистолеты, наручники, компьютеры и флешки.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Вымогательство" и "Хулиганство". Двоих членов банды отпустили под подписку о невыезде, судьбу остальных решат в ближайшее время.
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