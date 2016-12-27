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В Каменске-Уральском будут судить ликвидатора троллейбусов27 декабря 2016 в 18:29

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За многомиллионное хищение.

В Синарский райсуд направлено уголовное дело в отношении председателя ликвидационной комиссии ОАО "Управляющая компания "Пассажирские транспортные перевозки". 43-летний Владислав Наруцкий обвиняется в присвоении и растрате имущества предприятия на сумму более 2,7 миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, в 2015 году обвиняемый организовал хищение лома черных металлов, образовавшегося от резки корпусов автобусов и троллейбусов. Лом он сдал от имени физлица, а деньги в кассу предприятия вносить не стал. Всего он похитил более 292 тысяч рублей.

В том же году он продавал запасные части троллейбусов от имени другого предприятия, а также трансформаторы и иное электрооборудование. Ущерб превысил 2,1 миллиона рублей.

Наруцкому грозит 6 лет лишения свободы.

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