Жительница Златоуста зарезала мужа в день свадьбы27 декабря 2016 в 19:10
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Из-за денег.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Златоуста. Она обвиняется в убийстве супруга.
Преступление было совершено в ночь на 25 декабря 2016 года в квартире дома на Бориса Ручьева. Супруги, которые днем поженились, поссорились из-за денег. В ярости женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. Он скончался на месте, пишет агентство "Доступ".
Новоиспеченная жена признала вину. Она пояснила также, что мужчина раньше бил ее.
В настоящее время женщина находится на свободе, так как у нее осталось трое малолетних детей. Пара прожила вместе семь лет, передает "Уралинформбюро".
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я подозреваю, что деньги имеются в виду детские на детей, это типичный случай, когда папаши забирают детское пособие и из них не дают даже детям на панамку, судя по колличеству детей,
Ее же в Загс никто силой не тащил, нарожав троих детей уже я думаю не страшно остаться одной с детьми, страшнее когда женятся не на тебе, а на имуществе женщиныответить
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