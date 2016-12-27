Из-за денег.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Златоуста. Она обвиняется в убийстве супруга.

Преступление было совершено в ночь на 25 декабря 2016 года в квартире дома на Бориса Ручьева. Супруги, которые днем поженились, поссорились из-за денег. В ярости женщина схватила нож и ударила мужчину в грудь. Он скончался на месте, пишет агентство "Доступ".

Новоиспеченная жена признала вину. Она пояснила также, что мужчина раньше бил ее.

В настоящее время женщина находится на свободе, так как у нее осталось трое малолетних детей. Пара прожила вместе семь лет, передает "Уралинформбюро".