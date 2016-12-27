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На Среднем Урале экс-полицейский сел на 8 лет за взятку27 декабря 2016 в 19:31

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В 1,5 миллиона рублей.

Суд в Свердловской области вынес приговор 28-летнему бывшему начальнику отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОВД Ревды. Экс-полицейский признан виновным в получении взятки в особо крупном размере и проведет 8 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Установлено, что в ноябре 2015 года сотрудники отделения, начальником которого на тот момент был подсудимый, проводили проверку деятельности одного из предприятий. Представитель компании предложил полицейскому взятку в 1,5 миллиона рублей за отказ в возбуждении уголовного дела.

Силовика поймали с поличным 19 декабря 2015 года в одном из кафе на улице Малышева в Екатеринбурге. Ему была передана часть суммы - 500 тысяч рублей.

"Из системы МВД должностное лицо, о котором идет речь, было с позором изгнано 29 января текущего года. Теперь его ожидают на длительный срок тюремные нары. В ряды силовиков отныне ему навсегда дорога закрыта",- прокомментировал приговор суда официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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