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Гибель 3 детей при пожаре на Южном Урале вылилась в "уголовку"27 декабря 2016 в 19:56

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О причинении смерти по неосторожности.

По факту гибели трех детей при пожаре в деревне Михайловка (Карталинский район) возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Трагедия произошла в ночь на 24 декабря 2016 года. Мать уложила спать трех дочерей - 1, 3 и 7 лет. Ближе к полуночи она почувствовала запах гари, исходящий от электропроводки, и побежала за помощью к соседям. Когда она вернулась, дом был охвачен огнем.

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