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В Перми будут судить обвиняемого в убийстве школьника бомжа28 декабря 2016 в 09:39

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Он сбросил тело ребенка в коллектор.

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве 10-летнего мальчика из Перми, материалы уже направлены в суд. На скамье подсудимых - 27-летний уроженец Ивановской области, не имеющий постоянного места жительства и нигде не работающий. Он обвиняется по п."а, в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, мужчина встретил гуляющего ребенка вечером 5 июня 2016 года в Индустриальном районе возле теплотрассы. Он расправился с третьеклассником и сбросил тело в коллектор на Шоссе Космонавтов. Тело школьника удалось найти только 16 августа.

Установлено также, что в 2014 году обвиняемый убил бомжа, тело которого сбросил в тот же коллектор.

Подсудимого поймали 25 августа 2016 года.

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