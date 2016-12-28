У нее вытащили 12 тысяч долларов.

Вечером 27 декабря 2016 года американскую скрипачку Сару Чанг ограбили при перелете в Москву. Из ее багажа пропали вещи и драгоценности на 12 тысяч долларов, пишет ТАСС.

Американка летела из Филадельфии с пересадкой в Лондоне, передает "Уралинформбюро".

Сара Чанг написала заявление в отделении полиции на Большой Дмитровке.

Стоит добавить, что 29 декабря в Большом зале Московской консерватории американская скрипачка должна дать концерт в рамках фестиваля "Новый год в консерватории". Сара Чанг является самой молодой обладательницей награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl.