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Скрипачку из США ограбили при перелете в Москву28 декабря 2016 в 10:28

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У нее вытащили 12 тысяч долларов.

Вечером 27 декабря 2016 года американскую скрипачку Сару Чанг ограбили при перелете в Москву. Из ее багажа пропали вещи и драгоценности на 12 тысяч долларов, пишет ТАСС.

Американка летела из Филадельфии с пересадкой в Лондоне, передает "Уралинформбюро".

Сара Чанг написала заявление в отделении полиции на Большой Дмитровке.

Стоит добавить, что 29 декабря в Большом зале Московской консерватории американская скрипачка должна дать концерт в рамках фестиваля "Новый год в консерватории". Сара Чанг является самой молодой обладательницей награды Голливудского зала славы Hollywood Bowl.

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