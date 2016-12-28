Житель Каменска-Уральского зарезал автомеханика28 декабря 2016 в 11:58
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Из-за плохих свечей зажигания.
Следователи предъявили обвинение в убийстве 30-летнему ранее судимому жителю Каменского района.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, 26 декабря 2016 года пьяный мужчина ворвался в автосервис на улице Лермонтова в Каменске-Уральском и начал предъявлять 48-летнему работнику претензии по поводу ремонта ВАЗ-2110. В частности, автовладелец утверждал, что хорошие свечи зажигания заменили на плохие, и из-за этого его машина не запускается в морозы.
Автомеханик получил несколько ударов ножом и скончался на месте. Нападавший скрылся в расположенной неподалеку шиномонтажке, где неофициально работал. Там его и взяли полицейские, которых вызвали свидетели кровавой расправы.
В пресс-службе свердловского ГУ МВД сообщили, что мужчина 9 раз был судим за кражу, побои, истязания, угрозы убийством и причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он арестован. Ему грозит 15 лет лишения свободы.
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