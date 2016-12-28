Жилье потеряли 30 человек.

В Челябинской области перед судом предстанет банда "черных риелторов" из 13 человек, в которую входила сотрудница Росреестра. Они обвиняются в мошенничестве.

В 2014-2015 года преступная группа завладела деньгами и 25 квартирами жителей Копейска при заключении сделок купли-продажи недвижимости. Право собственности оформлялось по подложным документам. Ущерб, причиненный 30 потерпевшим, превысил 46 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ходе следствия обвиняемые вернули 23 миллиона рублей. Наложен арест на их имущество на 14 миллионов рублей.