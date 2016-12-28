И его женой.

В Челябинске безработный из Таджикистана три года насиловал племянницу жены, пока жертва не осмелилась рассказать об этом взрослым, пишут местные СМИ.

Девочка жила в квартире у тети, которая взяла над ней опекунство. Сексуальные домогательства начались в 2013 году, когда ей было 11 лет. Школьница обо всем молчала, боясь, что страшных признаний не выдержит ее бабушка – единственный близкий человек.

Лишь после смерти пенсионерки в 2016 году подруга убедила девочку сдать насильника полиции. Тот открещивался, но проверку на полиграфе пройти не смог. Психиатрическая экспертиза выявила у него склонность к педофилии. Сейчас подозреваемый в следственном изоляторе. Материалы уголовного дела вскоре поступят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает "Уралинформбюро".