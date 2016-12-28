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Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему28 декабря 2016 в 14:28

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В департаменте рекламы.

Главе департамента рекламы мингосимущества Свердловской области Игорю Разунову предъявлены новые обвинения. По словам следователей, речь идет уже не о единичной взятке, а о целой системе отношений, сложившейся в ведомстве, сообщает "Уралинформбюро".

Как пояснили агентству в пресс-службе регионального УФСБ, пока сложно сказать, сколько всего фактов получения взятки будет собрано следователями в конечном счете, но можно говорить о том, что коррупционная схема существовала с момента создания департамента весной текущего года.

Игорь Разунов был помещен под домашний арест 24 декабря 2016 года. Первоначально ему было предъявлено обвинение в получении взятки в 160 тысяч рублей от одной из компаний, работающих на рынке рекламы. В ведении чиновника сегодня находятся все согласования по установке рекламных конструкций на территории Екатеринбурга.

Указанный департамент был создан в МУГИСО после того, как полномочия по рекламе в столице Урала были переданы с уровня мэрии областным властям. Первые же торги по распределению площадок на Кольцовском тракте обернулись судебными разбирательствами.

Ранее в уголовный скандал попал экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков вместе с заместителями.

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