В Челябинске в квартире нашли два изрезанных трупа28 декабря 2016 в 14:56
- Текст
Возбуждено дело об убийстве.
В ночь на 27 декабря 2016 года в одной из квартир Тракторозаводского района Челябинска нашли тела двух мужчин с множественными колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уже есть подозреваемый.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
30 декабря 2016 в 12:02
"РН-Пурнефтегаз" сэкономил более 425 миллионов рублей
В рамках программы энергосбережения.29 декабря 2016 в 13:54
Суд отпустил Новикова на свободу
Залог не понадобился.28 декабря 2016 в 17:53
"РН-Пурнефтегаз" раздал награды за высокую культуру производства
Отмечены 12 сотрудников.28 декабря 2016 в 16:32
Екатеринбуржцы без счетчиков будут платить за коммуналку больше
С Нового года.28 декабря 2016 в 16:17
Читаем в Новый год!
Дижестив от "Уралинформбюро".28 декабря 2016 в 16:16
Вспомнить всё - 2016
Шестнадцать мгновений уходящего года...28 декабря 2016 в 16:15
Региональным депутатам-прогульщикам придумали наказание
Проект рассмотрит Госдума РФ.28 декабря 2016 в 16:13
В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой
И ножом.28 декабря 2016 в 16:06
Новоуральский суд возобновит рассмотрение дела экс-управляющего "АМУРа"
29 декабря.28 декабря 2016 в 16:00
В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу
Металлолома.28 декабря 2016 в 15:58
Низкие зарплаты заставили россиян забыть о политических играх
На международной арене.28 декабря 2016 в 15:56
Екатеринбуржец сорвался с 8 этажа
На Сортировке.28 декабря 2016 в 15:56
На выборы президента РФ уйдет 14,9 миллиарда рублей
Кампания начнется после праздников.28 декабря 2016 в 15:38
Россияне скупают Ford Focus и Toyota Corolla
С пробегом.28 декабря 2016 в 15:30
В пермском автобусе засекли пассажира в одних трусах
И шапке.
-
12 августа 2016 в 16:12
В Челябинске в колодце нашли труп девушки
Ее личность не установлена.08 августа 2016 в 09:14
В убийстве 14-летней челябинки подозревают курганца
Его задержали.04 августа 2016 в 13:25
Предполагаемого убийцу умершего на остановке челябинца поймали
Раненный ножом истек кровью.22 августа 2014 в 08:13
Задержан возможный убийца трехлетней жительницы Томска
Он похитил девочку с территории детсада.20 декабря 2016 в 17:29
Любовник убитой челябинки Эстер проведет 19 лет за решеткой
Его подельникам дали 9 лет на двоих.15 декабря 2016 в 11:51
17-летний челябинец получил срок за смерть друга-геймера
Которого он пнул по голове.09 декабря 2016 в 17:41
Предполагаемому убийце дочери экс-гендиректора ЧТЗ предъявили обвинение
Ему грозит 15 лет колонии.09 декабря 2016 в 10:34
Зарезавшего мать екатеринбургского школьника поймали в Челябинске
На угнанной машине.07 декабря 2016 в 15:08
Дочь экс-гендиректора ЧТЗ зарезал продавец магазина
И пырнул ножом себя.07 декабря 2016 в 14:00
Свидетель убийства дочери экс-гендиректора ЧТЗ попал в больницу
С ранениями.
Главные новости
- 28 декабря 2016 в 16:17Читаем в Новый год!
- 28 декабря 2016 в 15:26Если бы я был Дедом Морозом
- 28 декабря 2016 в 14:28Следователи обнаружили в МУГИСО новую коррупционную схему
- 28 декабря 2016 в 13:39Шоу-масс гоу вон!
- 28 декабря 2016 в 13:25В Екатеринбурге отменили январское повышение тарифов на проезд
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.