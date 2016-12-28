Возбуждено дело об убийстве.

В ночь на 27 декабря 2016 года в одной из квартир Тракторозаводского района Челябинска нашли тела двух мужчин с множественными колото-резаными ранами. Возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Уже есть подозреваемый.