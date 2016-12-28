29 декабря.

29 декабря 2016 года Новоуральский городской суд возобновит рассмотрение уголовного дела в отношении экс-управляющего завода "Автомобили и моторы Урала" Юрия Афанасьева, сообщили "Уралинформбюро" в суде. Ходатайство об этом подал сам Афанасьев, который до настоящего времени находился в розыске.

Бывший топ-менеджер обвиняется в причинении имущественного ущерба Минобороны (ч.2 п.а,б ст.165 УК РФ). В рамках этого же уголовного дела 2 года лишения свободы получил бывший финансовый директор "АМУРа" Валерий Хомяков.

Стоит напомнить, что в 2010 году завод, находившийся под процедурой наблюдения, должен был провести ремонт, модернизацию и переоборудование автомобилей для нужд Минобороны. Ведомство перечислило по двум контрактам около 500 миллионов рублей, но львиную долю (389,5 миллиона) топ-менеджеры пустили на оплату долгов и хоздеятельность предприятия.