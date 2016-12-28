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В Асбесте сына замначальника полиции судят за кражу28 декабря 2016 в 16:00

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Металлолома.

27 декабря 2016 года в Асбесте состоялись предварительные слушания по делу о краже, где одним из обвиняемых проходит сын замначальника городского ОВД Александр Дадашбеков. Вместе с ним на скамье подсудимых А.Костриков и А.Полубодко. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.

Дело касается хищения металлолома с территории градообразующего предприятия "Ураласбест".

Официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил "Уралинформбюро", что Александр является сыном подполковника Дадашбекова. "Сотрудники полиции Асбеста сработали очень оперативно и задержали группу подозреваемых в краже металлолома. Возбужденное уголовное дело дошло до логического завершения - его рассматривают в суде. Отец подсудимого не предпринимал каких-либо попыток вмешаться в это дело. Он как никто другой понимает, что тот, кто преступил закон, должен понести наказание", - добавил руководитель пресс-службы главка.

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