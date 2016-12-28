В Соликамске посетителям кафе угрожали пистолетом с кислотой28 декабря 2016 в 16:13
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И ножом.
В Соликамске разыскивают мужчину, зарезавшего посетителя при попытке ограбления кафе "Соблазн", рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Вечером 25 декабря 2016 года неизвестный ворвался в кафе, ударил ножом первого попавшегося посетителя и, угрожая водяным пистолетом, заряженным кислотой, потребовал выручку. Получив отказ, налетчик скрылся.
В настоящее время ведется розыск преступника, личность которого до сих пор не установлена. Со слов посетителей, лицо нападавшего было скрыто черной матерчатой маской с прорезями для глаз. Мужчина среднего телосложения был одет во все черное. Его рост -160-165 сантиметров.
Следователи просят всех, кто владеет какой-либо информацией о произошедшем, позвонить по телефонам: (34253) 7-57-27 или 02.
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