Ему предъявили обвинение.

Следователи задержали трех сотрудников ОМВД по Пыть-Яху по подозрению в избиении и пытках. Среди них - исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска. Троице уже предъявлено обвинение по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, 22 декабря 2016 года оперативный дежурный, его помощник и и.о. начальника угрозыска надели на одного из задержанных наручники и избили.

В тот же день они безосновательно поместили в камеру другого мужчину. Спустя некоторое время задержанного отпустили. При этом не было составлено протокола о совершении им административного правонарушения.

Оперативный дежурный и его помощник уже арестованы. Вопрос о мере пресечения для третьего фигуранта сейчас решается.