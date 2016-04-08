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Двое магнитогорцев пошли под суд за убийство вьетнамки09 января в 13:12

  • Текст

Ради денег.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении двух жителей Магнитогорска, обвиняемых в убийстве гражданки Вьетнама.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, днем 20 марта 2016 года обвиняемые пригласили женщину к себе в машину для обмена крупной суммы валюты. Они набросили на голову иностранке полиэтиленовый пакет. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, злоумышленники вывезли тело в безлюдное место и сожгли. Они присвоили себе 28 тысяч долларов, два мобильных телефона и документы.

Похищенные деньги они обменяли на 1,8 миллиона рублей, рассчитались с долгами и купили ВАЗ-2110.

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