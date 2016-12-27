Ишимцу грозит пожизненный срок за тройное убийство09 января в 16:14
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Он зарезал собутыльников.
В суд направлено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Ишима, обвиняемого в тройном убийстве и поджоге.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 16 марта 2016 года мужчина заложил в ломбарде обручальное кольцо за 1600 рублей, чтобы купить спиртное. Затем с 37-летней знакомой он поехал в гости к 44-летнему приятелю. Застолье продолжалось весь день, а под вечер к компании присоединился 41-летний мужчина.
Между собутыльниками вспыхнул конфликт, и обвиняемого выгнали из квартиры. Обидевшись, он вернулся с ножом и всех зарезал. После этого он облил квартиру бензином и поджег. Злоумышленника поймали спустя сутки. Ему грозит пожизненное заключение.
Следует отметить, что ранее он уже был судим за убийство.
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