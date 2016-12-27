×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ишимцу грозит пожизненный срок за тройное убийство09 января в 16:14

  • Текст

Он зарезал собутыльников.

В суд направлено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Ишима, обвиняемого в тройном убийстве и поджоге.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, 16 марта 2016 года мужчина заложил в ломбарде обручальное кольцо за 1600 рублей, чтобы купить спиртное. Затем с 37-летней знакомой он поехал в гости к 44-летнему приятелю. Застолье продолжалось весь день, а под вечер к компании присоединился 41-летний мужчина.

Между собутыльниками вспыхнул конфликт, и обвиняемого выгнали из квартиры. Обидевшись, он вернулся с ножом и всех зарезал. После этого он облил квартиру бензином и поджег. Злоумышленника поймали спустя сутки. Ему грозит пожизненное заключение.

Следует отметить, что ранее он уже был судим за убийство.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus