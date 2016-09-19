Житель Прикамья вонзил нож в сердце возлюбленной09 января в 18:21
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В канун Рождества.
Новогодние каникулы в Прикамье не обошлись без кровавых расправ.
В частности, в новогоднюю ночь в Свердловском районе Перми 51-летний мужчина зарезал своего 59-летнего брата. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, родственники поругались в ходе застолья, и один всадил другому нож в шею. Мужчина арестован.
При аналогичных обстоятельствах вечером 6 января житель Березников вонзил сожительнице нож в сердце.
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