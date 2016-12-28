Пермяк зарезал женщину за отказ продать алкоголь09 января в 17:46
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Покупатель был пьян.
29-летнего жителя Перми арестовали по подозрению в убийстве продавца торгового павильона.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в Мотовилихинском районе краевого центра в новогодние каникулы. Пьяный мужчина требовал спиртное, но продавец отказала ему. Тогда разгневанный пермяк нанес женщине множественные удары ножом. Потерпевшая скончалась на месте.
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