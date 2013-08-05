В Екатеринбурге налетчики расстреляли охранника ломбарда09 января в 15:59
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Мужчина в коме.
Вечером 8 января 2017 года в Екатеринбурге двое неизвестных в медицинских масках ограбили ломбард "Золотой берег" на улице Пехотинцев. Информацию подтвердил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
45-летней женщине-продавцу брызнули в лицо из газового баллончика, приказав лежать, а в 41-летнего охранника несколько раз выстрелили, предположительно, из травматического пистолета. Мужчину госпитализировали, он находится в коме.
Ювелирные изделия налетчики собрали в большую клетчатую сумку и скрылись. Стоимость похищенного тянет на 1 миллион рублей.
Сейчас злоумышленников разыскивает полиция. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (вооруженный разбой).
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