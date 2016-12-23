Южноуральца будут судить за изнасилование 12-летней школьницы09 января в 18:11
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Издевательства продолжались целый год.
В суд направлено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Усть-Катава. Мужчина обвиняется в изнасиловании 12-летней девочки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Обвиняемый насиловал ребенка на протяжении 2015 года. Кем девочка приходится злоумышленнику, не уточняется.
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