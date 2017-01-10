Если ВС Карелии удовлетворит прошение.

16 января 2017 года Верховный суд Карелии рассмотрит прошение об условно-досрочном освобождении экс-владельца пермского ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолия Зака. Начало заседания в 15.00, сообщили "Уралинформбюро" в суде.

В декабре 2009 года страшный пожар унес жизни 156 посетителей "Хромой лошади", еще 83 человека пострадали. Возгорание произошло из-за нарушения правил использования пиротехники, пожарных и строительных норм - от искры фейерверка вспыхнул потолок. Приговор виновникам трагедии был вынесен весной 2013 года. А.Зака отправили в сегежскую ИК-7 на 9 лет 10 месяцев.

В конце октября 2016 года осужденный попросил об УДО, но Сегежский горсуд отказал ему.

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