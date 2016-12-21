Он позарился на 70 тысяч рублей.

Налетчик, ограбивший продуктовый магазин в Перми, проведет в колонии 3 с половиной года и заплатит 80 тысяч рублей штрафа. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД, приговор вынесен 28-летнему жителю села Большая Соснова.

По материалам суда, разбойное нападение совершено в октябре 2016 года. На глазах у охранников мужчина в капюшоне и медицинской маске подбежал к продавщице и, угрожая ножом, выгреб из кассы 70 тысяч рублей. Затем протащил девушку за собой до двери и скрылся. Произошедшее было записано на камеру видеонаблюдения.

К расследованию подключили кинолога с собакой. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам – пакет с похищенными деньгами оказался в кармане его куртки.