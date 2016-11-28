Долг вылился в "уголовку".

Сумма невыплаченной зарплаты 65 сотрудников асбестовского кирпичного завода (ООО "Заречный") потянула на 982 тысячи рублей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идет о долгах за август-ноябрь 2016 года.

Осенью надзорному ведомству удалось стрясти с должника свыше 8,1 миллиона рублей в счет задолженности перед персоналом за май-июль. Но если тогда возбудили административное дело, то теперь заведено уголовное - по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).