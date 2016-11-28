×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Асбесте кирпичный завод кинул рабочих на миллион09 января в 19:29

  • Текст

Долг вылился в "уголовку".

Сумма невыплаченной зарплаты 65 сотрудников асбестовского кирпичного завода (ООО "Заречный") потянула на 982 тысячи рублей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, речь идет о долгах за август-ноябрь 2016 года.

Осенью надзорному ведомству удалось стрясти с должника свыше 8,1 миллиона рублей в счет задолженности перед персоналом за май-июль. Но если тогда возбудили административное дело, то теперь заведено уголовное - по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Шоу-масс гоу вон!

Шоу-масс гоу вон!

Вместе с "пиратами".

Петух ученый

Петух ученый

Народу на смех.

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Пойдемте в суд, министр Биктуганов!

Разберемся с Домом Назарова.

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus