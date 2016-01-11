В Красноярске 3-летний мальчик умер после обрезания09 января в 20:07
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Операцию делали на дому.
Трехлетний малыш из Красноярска погиб после неудачного обрезания крайней плоти.
Как сообщили "Уралинформбюро" в краевом СУ СКР, мать мальчика пригласила домой знакомого хирурга. Тот сделал обезболивающий укол и провел операцию. Вскоре самочувствие ребенка ухудшилось, и он скончался.
28-летний врач допрошен, назначена судмедэкспертиза. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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