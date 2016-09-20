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Житель Прикамья застрелил друга из карабинаСегодня в 07:58

  • Текст

На охоте.

В Пермском крае погиб 52-летний мужчина. 69-летний товарищ случайно застрелил его из карабина "Вепрь" во время охоты на кабана.

Как сообщили "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, несчастный случай произошел 5 января 2017 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы.

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