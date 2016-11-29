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Супруги из Челябинска провернули аферу на миллионСегодня в 11:29

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Подозреваемые задержаны.

В Челябинске задержана супружеская пара по подозрению в мошенничестве почти на миллион рублей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 25-летние мужчина и женщина размещали в Интернете объявления о продаже автозапчастей. С клиентов они брали полную предоплату, после чего меняли абонентские номера в объявлениях на новые.

Преступный дуэт орудовал по всей России. Среди обманутых покупателей - жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Волгограда, Краснодарского края. Установлена причастность подозреваемых к 31 эпизоду мошенничества на сумму более 980 тысяч рублей.

Супруги находятся под подпиской о невыезде.

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