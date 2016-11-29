Финдиректор из Кушвы попалась на растрате 15 миллионовСегодня в 12:20
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Ее вычислила служба безопасности.
Экс-финдиректор одного из заводов Кушвы подозревается в хищении 15 миллионов рублей. 39-летняя женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 10 лет заключения, сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МВД России по Свердловской области.
Растрату за 2013-2014 годы выявила служба безопасности предприятия, которая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ. Вину бывшего руководителя подтверждают показания свидетелей и результаты судебно-бухгалтерской экспертизы.
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