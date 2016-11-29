Ее вычислила служба безопасности.

Экс-финдиректор одного из заводов Кушвы подозревается в хищении 15 миллионов рублей. 39-летняя женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 10 лет заключения, сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МВД России по Свердловской области.

Растрату за 2013-2014 годы выявила служба безопасности предприятия, которая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ. Вину бывшего руководителя подтверждают показания свидетелей и результаты судебно-бухгалтерской экспертизы.