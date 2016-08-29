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Жителя Асбеста нашли в петле после визита коллекторовСегодня в 11:06

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Выбивалы ошиблись дверью.

В Асбесте нашли труп пожилого мужчины в петле в квартире на Ладыженского, 10. Как сообщают соседи погибшего, незадолго до трагедии в дом наведывались коллекторы.

"В Асбесте по ул. Ладыженского, 10 коллекторы 06.01.2017 г. исписали весь второй подъезд с обзывательствами с указанием квартиры 52, скорее всего, ошиблись. Там проживал пожилой дедушка, сегодня весь день была у него открыта дверь, когда зашли туда соседи обнаружили его повешенным", - рассказали соседи погибшего в группе "Народное телевидение Асбеста" в социальной сети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

В СУ СКР по Свердловской области информацию о гибели пенсионера подтвердили. Однако причастность коллекторов к трагедии опровергли. "У мужчины были проблемы другого плана. Мы их не раскрываем. В данный момент по данному факту ведется проверка", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе следственного управления.

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