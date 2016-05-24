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14-летний екатеринбуржец вспорол брату животСегодня в 11:00

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Возбуждено уголовное дело.

В Екатеринбурге 14-летний школьник набросился с ножом на 22-летнего брата. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, бытовой конфликт произошел в ночь на 8 января 2017 года. В настоящее время пострадавший находится в больнице с тяжелыми ранениями живота. С подростком сейчас работают следователи.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что братья воспитываются в неполной семье. В день трагедии их мать попросила старшего сына заняться воспитанием младшего - школьник плохо себя вел и где-то потерял мобильный телефон. Подросток неадекватно отреагировал на замечания и набросился на брата.

Следует отметить, что мать неоднократно привлекалась к ответственности по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Школьник с 2014 года состоит на учете в полиции за общественно опасные деяния, однако его нельзя поместить в учреждение закрытого типа из-за противопоказаний по здоровью.

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