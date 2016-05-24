14-летний екатеринбуржец вспорол брату животСегодня в 11:00
- Текст
Возбуждено уголовное дело.
В Екатеринбурге 14-летний школьник набросился с ножом на 22-летнего брата. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, бытовой конфликт произошел в ночь на 8 января 2017 года. В настоящее время пострадавший находится в больнице с тяжелыми ранениями живота. С подростком сейчас работают следователи.
Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых рассказал, что братья воспитываются в неполной семье. В день трагедии их мать попросила старшего сына заняться воспитанием младшего - школьник плохо себя вел и где-то потерял мобильный телефон. Подросток неадекватно отреагировал на замечания и набросился на брата.
Следует отметить, что мать неоднократно привлекалась к ответственности по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Школьник с 2014 года состоит на учете в полиции за общественно опасные деяния, однако его нельзя поместить в учреждение закрытого типа из-за противопоказаний по здоровью.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 21:00
Под Нефтеюганском пассажирская "Газель" залетела под фуру
Пострадали четверо.Сегодня в 20:58
Луна возникла после "бомбардировки" Земли
Гласит новая теория.Сегодня в 20:45
В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
Не вышло.Сегодня в 20:35
Челябинской мэрии прилетело от УФАС из-за платных парковок
Какое предупреждение станет последним?Сегодня в 20:32
Екатеринбуржцев эвакуировали из горящей десятиэтажки
На Уктусе.Сегодня в 20:21
Покалеченный в Екатеринбурге пристав остается в коме три месяца
Врачи по-прежнему не дают прогнозов.Сегодня в 20:17
По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
Опровержений пока не было.Сегодня в 20:10
Югорчанка избила 10-летнего сына за просьбу включить мультики
Попал под пьяную руку.Сегодня в 19:54
"Уральские авиалинии" доставят челябинцев в МинВоды
Через Сочи.Сегодня в 19:50
Снежный "подарок" чиновников довел екатеринбуржцев до больницы
Улицы не удосужились расчистить даже в каникулы.Сегодня в 19:48
В новогоднюю ночь свердловчане поставили интернет-рекорд
Резко превысив трафик.Сегодня в 19:35
Государственные больницы на Среднем Урале повысят тарифы
В погоне за инфляцией.Сегодня в 19:06
Пожилая екатеринбурженка угодила под колеса
Переходя дорогу на красный.Сегодня в 19:03
На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
Которая губит выпивох.Сегодня в 18:57
Грипп подарит челябинским школярам 4 дня отдыха
Как минимум.
-
24 мая 2016 в 15:10
В Екатеринбурге застрелили мать троих детей
Она скончалась в больнице.09 января в 15:59
В Екатеринбурге налетчики расстреляли охранника ломбарда
Мужчина в коме.13 декабря 2016 в 14:17
У екатеринбуржца в квартире нашли взрывчатку
Он привез ее с Северного Кавказа.05 декабря 2016 в 15:50
Зарезавшего мать екатеринбургского школьника отпустили домой
Под конвоем.21 ноября 2016 в 15:25
Пожилой пермяк вспорол живот приятелю
Его закрыли в ИВС.13 октября 2016 в 13:08
В Перми пенсионер вспорол живот снохе
Возбуждено дело.12 октября 2016 в 11:54
В Екатеринбурге приезжий зарезал юношу
И ранил его приятеля.31 августа 2016 в 13:37
В Екатеринбурге мать двоих детей вонзила нож в спину сожителю
Мужчина в реанимации.03 августа 2016 в 18:29
Похитившего 11-летнего школьника екатеринбуржца отдали под суд
Ему грозит 12 лет лишения свободы.08 июня 2016 в 14:14
Екатеринбуржец пытался сжечь кафе из мести
Полиция ищет очевидцев.
Главные новости
- Сегодня в 20:45В Перми иностранец пытался "купить" чекиста за 600 тысяч
- Сегодня в 20:17По Интернету разнеслась весть о кончине Елизаветы II
- Сегодня в 19:03На Среднем Урале изъято 700 литров отравы а-ля "Боярышник"
- Сегодня в 17:36Самбурский вновь отстранен от должности замглавы МУГИСО
- Сегодня в 16:48В Екатеринбурге младенец умер после выписки из больницы
Аналитика
Шоу-масс гоу вон!
Вместе с "пиратами".
Петух ученый
Народу на смех.
Пойдемте в суд, министр Биктуганов!
Разберемся с Домом Назарова.