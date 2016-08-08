Строгого режима.

Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор 40-летнему грузчику, который едва не задушил свою пассию в Кольцово.

Инцидент произошел 7 августа 2016 года возле хозяйственного корпуса аэропорта. Мужчина в пылу ссоры напал на сожительницу, которая работала уборщицей в одной из авиакомпаний. Он повалил женщину на землю, пытаясь задушить. Его оттащили сотрудники авиакомпании.

За покушение на убийство Отелло получил 6 лет колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.