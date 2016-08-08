Отелло из Кольцово получил 6 лет колонииСегодня в 13:33
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Строгого режима.
Октябрьский суд Екатеринбурга вынес приговор 40-летнему грузчику, который едва не задушил свою пассию в Кольцово.
Инцидент произошел 7 августа 2016 года возле хозяйственного корпуса аэропорта. Мужчина в пылу ссоры напал на сожительницу, которая работала уборщицей в одной из авиакомпаний. Он повалил женщину на землю, пытаясь задушить. Его оттащили сотрудники авиакомпании.
За покушение на убийство Отелло получил 6 лет колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
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