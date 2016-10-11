Директора свердловского интерната обвинили в домогательствахСегодня в 12:26
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До воспитанницы.
Директора коррекционного интерната в селе Черноусово Белоярского ГО обвинили в домогательствах до одной из воспитанниц. Со слов 15-летней девочки, Анатолий Чечулин не раз приставал к ней. История вскрылась после новогодних праздников, когда девочка отказалась возвращаться от сестры в интернат.
Как сообщил "Уралинформбюро" уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, жалоба на Чечулина поступила сегодня утром. "Мы будем работать вместе со следователями. Без внимания эта история точно не останется", - заверил омбудсмен.
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