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Директора свердловского интерната обвинили в домогательствахСегодня в 12:26

  • Текст

До воспитанницы.

Директора коррекционного интерната в селе Черноусово Белоярского ГО обвинили в домогательствах до одной из воспитанниц. Со слов 15-летней девочки, Анатолий Чечулин не раз приставал к ней. История вскрылась после новогодних праздников, когда девочка отказалась возвращаться от сестры в интернат.

Как сообщил "Уралинформбюро" уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, жалоба на Чечулина поступила сегодня утром. "Мы будем работать вместе со следователями. Без внимания эта история точно не останется", - заверил омбудсмен.

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