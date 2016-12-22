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Свердловчанин застрелил сторожа за сравнение с котенкомСегодня в 16:24

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Подозреваемый арестован.

19-летнему жителю одного из поселков Пригородного района предъявлено обвинение в убийстве. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 5 января 2017 года на территории пилорамы. Обвиняемый распивал алкоголь с 44-летним разнорабочим-сторожем. Последний начал упрекать молодого человека в том, что он нигде не работает и пьет за его счет. Юноша, схватив охотничье ружье, выстрелил собутыльнику в голову.

В пресс-службе свердловского ГУ МВД озвучили другую версию конфликта - сторож якобы упрекнул собутыльника в том, что тот пьет малыми дозами, "как котенок", что и стало причиной расправы.

Молодой человек спрятал оружие в снегу у своего дома и заявил в полицию, что нашел знакомого на пилораме мертвым.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

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