Свердловчанин задушил жену в новогоднюю ночьСегодня в 14:56
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Ему предъявили обвинение.
Следователи предъявили обвинение в убийстве 57-летнему жителю Верхней Салды. Мужчина арестован.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в новогоднюю ночь. Обвиняемый пригласил к себе супругу, с которой не жил несколько месяцев, чтобы вместе отметить праздник. Между ними вспыхнула ссора, и мужчина задушил жену.
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