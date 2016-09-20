Ему предъявили обвинение.

Следователи предъявили обвинение в убийстве 57-летнему жителю Верхней Салды. Мужчина арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в новогоднюю ночь. Обвиняемый пригласил к себе супругу, с которой не жил несколько месяцев, чтобы вместе отметить праздник. Между ними вспыхнула ссора, и мужчина задушил жену.