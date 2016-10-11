Житель Киргизии ответит за изнасилование 17-летней челябинки Сегодня в 16:08
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Он затащил девушку в машину.
В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего гражданина Кыргызстана. Молодой человек обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в августе 2016 года мужчина затащил 17-летнюю девушку в свой автомобиль и в малолюдном месте Металлургического района надругался над ней.
Материалы переданы в суд.
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