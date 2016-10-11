Он затащил девушку в машину.

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего гражданина Кыргызстана. Молодой человек обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в августе 2016 года мужчина затащил 17-летнюю девушку в свой автомобиль и в малолюдном месте Металлургического района надругался над ней.

Материалы переданы в суд.