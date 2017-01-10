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Экс-главе южноуральского УФМС отменили приговорСегодня в 18:05

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Посмертно.

Челябинский областной суд отменил приговор экс-начальнику регионального УФМС Сергею Рязанову в связи с его смертью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

48-летний Рязанов скончался в челябинском СИЗО №1 вечером 16 октября 2016 года от острой сердечной недостаточности.

В июне 2016 года его признали виновным в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-начальника регионального УФМС приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 миллионов рублей.

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