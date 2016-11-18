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Улюкаеву запретили ходить по больницамСегодня в 16:55

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И по улицам.

Басманный суд Москвы продлил до 15 апреля домашний арест экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Кроме того, ему запрещены прогулки и посещение медицинских учреждений, сообщает "Интерфакс".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, утверждавшего, что, будучи на свободе, обвиняемый во взятке экс-чиновник может оказать давление на свидетелей обвинения. В числе последних – бывшие подчиненные Улюкаева и представители Росимущества, рассказал в суде следователь Роман Нестеров.

При этом он не исключил, что некоторые из свидетелей могут стать подозреваемыми, передает "Уралинформбюро".

Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года сотрудниками ФСБ. Он обвиняется в получении взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, с вымогательством в особо крупном размере. 2 миллиона долларов, по версии следствия, экс-чиновнику должны были перепасть за положительное заключение на сделку по выкупу "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти".

15 ноября Улюкаев был посажен под домашний арест, после чего президент РФ Владимир Путин освободил чиновника от должности.

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